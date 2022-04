Als 18-Jähriger spielte Auston Matthews in der Schweiz. Nun hat der Amerikaner in der NHL eine magische Marke geknackt.

Als Auston Matthews am 12. Oktober 2016 in Ottawa erstmals die NHL-Bühne betrat, liess er die Eishockey-Welt regelrecht erbeben. Dem damals 19-jährigen Toronto-Stürmer gelangen bei seiner Premiere unglaubliche 4 Tore. Sie waren ein Vorgeschmack darauf, was noch kommen sollte.

01:29 Video Archiv: Matthews trifft bei seiner NHL-Premiere 4 Mal Aus Sport-Clip vom 13.10.2016. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Kein anderer Spieler schoss in den letzten 6 Jahren mehr Treffer als Matthews, der sich in der Saison 2015/16 beim ZSC (24 Goals) auf seine NHL-Karriere vorbereitet hatte. 259 Quali-Tore sind es inzwischen – respektive durchschnittlich deren 43 pro Saison. Alexander Owetschkin kommt auf 255 Goals in dieser Zeitspanne.

Erste 60-Tore-Saison seit 10 Jahren

In der aktuellen Spielzeit hat sich Matthews in neue Sphären gehievt. Der 24-jährige Leafs-Center schoss am Dienstag beim 3:0 gegen Detroit seinen 60. Saisontreffer (im 73. Spiel). Vor ihm hatte noch kein in den USA geborener Spieler diese Marke erreicht.

Es gibt nur 2 aktive Spieler, die in einer Saison mindestens 60 Tore erzielten: Steven Stamkos 2011/12 mit 60 und Owetschkin 2007/08 mit 65 Treffern.