Am Sonntag hat Nino Niederreiter die historische Marke von 1000 Spielen in der Regular Season der NHL gefeiert.

In der Nacht auf Sonntag hat Nino Niederreiter als erster Schweizer eine historische Marke überschritten: 1000 Spiele in der besten Eishockey-Liga der Welt. Schon vor dem Spiel wurde der Bündner von seinem Team abgefeiert, alle seine Mitspieler trugen zum Aufwärmen ein Trikot mit der Zahl 1000 auf dem Rücken.

Auch das Spiel der Winnipeg Jets gegen die Washington Capitals verlief dann erfolgreich: Gleich mit 5:1 fegte Winnipeg die Gäste vom Eis. Niederreiter blieb zwar ohne Skorerpunkt, der Abend wird ihm aber trotzdem wohl für immer in Erinnerung bleiben.

Auch Federer gratuliert

Auch auf Social Media wird Niederreiter für sein Jubiläum abgefeiert. Die Jets präsentierten ein Video, in dem diverse Sportgrössen, unter anderem Roger Federer, aber auch Bundesrat Martin Pfister dem 33-Jährigen ihre Gratulationen aussprechen.

Neben einem Gemälde mit den Highlights seiner NHL-Karriere erhielt Niederreiter auch einen silbernen Hockey-Stock, der wohl einen speziellen Platz in der Sammlung erhalten dürfte. Im Beisein seiner Familie nahm er die Geschenke sichtlich gerührt entgegen.

Legende: Lässt sich feiern Nino Niederreiter. Keystone

