Das Team aus Florida verliert Spiel 7 der Playoff-Serie gegen die Montreal Canadiens 1:2 und scheidet aus.

Für Moser und die Lightning ist die NHL-Saison schon vorbei

Legende: Verlor eine enge Achtelfinal-Serie Janis Moser (links). Imagn Images/Morgan Tencza

Enttäuschung für die Tampa Bay Lightning um Verteidiger Janis Moser. Im entscheidenden 7. Spiel in den Playoff-Achtelfinals gegen Montreal setzte es zu Hause ein 1:2 ab. Damit sind die Viertelfinals komplett. Während es für das Team aus Florida in die Ferien geht, treffen die Canadiens auf die Buffalo Sabres.

Aus Schweizer Sicht ist einzig noch Akira Schmid (Vegas Golden Knights) vertreten, wobei dieser als 3. Goalie seit Längerem von der Tribüne aus zuschauen muss.

Moser bereit für die Nati?

Die Serie zwischen Tampa Bay und Montreal, die in der Quali je 106 Punkte geholt hatten, wurde ihrem Ruf auch im letzten Duell gerecht. Die Entscheidung fiel zum 7. Mal in Folge mit nur einem Tor Unterschied.

Matchwinner war Alex Newhook mit dem 2:1 in der 52. Minute. Nach einem Abpraller von der Bande beförderte er den Puck via Rücken des Goalies ins Netz.

Moser stand 22 Minuten auf dem Eis. Beim 0:1 prallte der abgelenkte Puck unglücklich an sein Bein und von dort ins eigene Tor. Der 25-Jährige könnte nun ein Thema für die Schweizer Nati werden, die ab Mitte Mai die Heim-WM bestreitet.

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