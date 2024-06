Legende: Nächstes Ziel NHL? Leon Muggli. Freshfocus/Martin Meienberg

Der 17-jährige Zuger Leon Muggli wurde an den NHL-Drafts 2024 in der 2. Runde an 52. Stelle von der Franchise um den Russen Alexander Owetschkin gezogen. Der Verteidiger bestritt in der abgelaufenen Saison 53 Spiele für die erste Mannschaft des EV Zug. Wie erwartet war er in diesem Jahr der erste Schweizer Draft.

An 116. Stelle folgte in der 4. Runde der 18-jährige Torhüter Christian Kirsch. Für den bei den Zuger Junioren tätigen Basler entschieden sich die San Jose Sharks. Der 19-jährige Davoser Stürmer Rico Gredig wurde in der 6. Runde von den New York Rangers gezogen, der 17-jährige, ab nächster Saison für Lausanne spielende Freiburger Basile Sansonnens in der 7. Runde von den Vancouver Canucks.

Ustinkov nicht gedraftet

Zum Erstrunden-Draft brachte es wie im Vorjahr kein Schweizer Talent. Der vor einigen Monaten noch hoch gehandelte ZSC-Verteidiger Daniil Ustinkov ging sogar ganz leer aus. Nummer-1-Draft 2024 ist der kanadische Stürmer Macklin Celebrini.