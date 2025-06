Legende: Könnte in Zukunft für die Anaheim Ducks auflaufen Elijah Neuenschwander. Laurent Daspres / Freshfocus

Der 18-jährige Goalie Elijah Neuenschwander, der Fribourg-Gottéron gehört und nächste Saison an Chur in die Swiss League ausgeliehen wird, wurde von den Anaheim Ducks in der vierten Runde als Nummer 104 gedraftet.

In der sechsten Runde als Nummer 174 zogen die Utah Mammoth den ebenfalls 18-jährigen Verteidiger Ludvig Johnson, der in der vergangenen Saison bei Zug in der National League debütiert hat und zu Fribourg gewechselt ist. Nicht berücksichtigt wurde der in Schweden bei Jönköping tätige 18-jährige Stürmer Jamiro Reber, dem gute Chancen eingeräumt worden war.

Als Nummer 1 drafteten die New York Islanders den 17-jährigen kanadischen Verteidiger Matthew Schaefer.