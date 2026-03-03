Beim 6:1-Sieg von Dallas in der NHL bei den Vancouver Canucks erzielt der Schweizer Verteidiger gleich zwei Tore.

Lian Bichsel hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Im 3. Spiel nach seiner langen Verletzungspause gelangen dem Solothurner 2 sehenswerte Treffer.

Beim 6:1-Auswärtssieg über Vancouver vollendete er einen präzise herausgespielten Angriff mit einem Schuss in die hohe Ecke zur 2:1-Führung. Das 6:1 glich einer Kopie: Erneut krönte Bichsel einen flüssig vorgetragenen Spielzug mit einem Schuss unter die Latte. Es war sein 3. Saisontreffer und zugleich der Schlusspunkt beim 9. Sieg in Serie der Dallas Stars (Klub-Rekord).

Bichsel wurde zusammen mit seinen Teamkollegen Jason Robertson und Matt Duchene (jeweils 1 Tor/1 Assist) zu den 3 Stars des Spiels gewählt.

Legende: Spielte gegen Vancouver gross auf Lian Bichsel (links). Jeff Vinnick/NHLI via Getty Images

Josis gebrauchter Abend

Die Nashville Predators um Captain Roman Josi erlitten einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Sie verloren das Heimspiel gegen Detroit 2:4. Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 37. Minute. Statt ein Powerplay zur erneuten Führung zu nützen, kassierte Nashville nach einem Puckverlust von Josi einen Shorthander zum 2:3.

Das letzte Tor erzielten die Gäste mit einem Empty Netter in der Schlussminute. Josi erlebte keinen guten Abend. Der 35-Jährige konnte sich zwar einen Assist zum 1:1 notieren lassen, stand aber bei allen Gegentreffern auf dem Eis.

Nach 60 von 82 Partien belegen die Predators Platz 11 der Western Conference. Verloren ist noch nichts, denn das Rennen um die Top-8-Plätze bleibt eng. Auf einen Wild-Card-Platz fehlen Nashville derzeit 4 Punkte.

Die Los Angeles Kings verloren ohne den verletzten Kevin Fiala 2:4 gegen Colorado.

