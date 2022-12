Rekorde, Jubiläen und weitere Geschichten: Der NHL-Spieltag in der Nacht auf Mittwoch hatte es in sich.

Alle zwölf in dieser Saison engagierten Schweizer NHL-Spieler standen in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz. Der Spieltag hatte aber auch noch andere Geschichten auf Lager – wir liefern einen Überblick.

Josi: «Das bedeutet mir sehr viel»

Mit 787 NHL-Spielen ist Roman Josi seit Mittwoch neuer Schweizer Rekordspieler in der besten Eishockey-Liga der Welt. Der Captain der Nashville Predators übertrumpfte damit sein Vorbild Mark Streit. Obwohl Josi eine 3:6-Niederlage gegen Edmonton zu verkraften hatte, ist er stolz auf sein Erreichtes. «Es ist eine grosse Ehre und es bedeutet mir sehr viel», sagte der 32-Jährige nach dem Spiel. «Mark Streit hatte einen grossen Einfluss auf meine Karriere und mein Leben. Er war definitiv eines meiner Idole und ich konnte lange mit ihm trainieren und von ihm lernen.»

Owetschkin mit Hattrick zum Jubiläum

Gleich mit einem Hattrick erreichte Washingtons Superstar Alexander Owetschkin die magische Marke von 800-NHL-Treffern. Einzig die Legenden Wayne Gretzky und Gordie Howe haben das ebenfalls geschafft. «Das ist eine grosse Nummer. Das ist die beste Gesellschaft, die man sich vorstellen kann, wenn man Eishockey spielt», sagte Owetschkin. Der 37-Jährige brauchte für seine 800 Tore 1305 Spiele – deutlich weniger als Howe, aber deutlich mehr als Gretzky. Owetschkin spielt seit seinem NHL-Debüt 2004 auf konstant hohem Niveau: In jeder der 18 Spielzeiten kam er auf mindestens 20 Tore.

Fiala-Fan wird von seinem Idol beschenkt

8 Stunden dauerte die Reise eines Fans nach Buffalo, um sein Idol Kevin Fiala spielen zu sehen. Der Schweizer stand immerhin über 17 Minuten auf dem Eis, blieb aber wie alle seine Mitspieler blass und kassierte am Ende eine 0:6-Klatsche. Fialas Fan durfte sich aber dennoch über ein Geburtstagsgeschenk freuen: Der Schweizer kam der Bitte des 18-Jährigen nach und schenkte ihm beim Warm-up seinen Stock.

Buffalo explodiert gegen die Kings im letzten Drittel

Apropos Fiala: Bis zur 42. Minute sah es gar nicht so schlecht aus für die L.A. Kings, zu diesem Zeitpunkt stand es nämlich noch 0:0. Doch dann setzte Buffalo zur Gala an und schenkte den Kaliforniern innert 17 Minuten 6 Tore ein. Damit sind die Sabres neben den N.Y. Rangers das einzige Team, das in dieser Saison in einem Drittel 6 Tore geschossen hat. Buffalo hat zudem nur einmal in der Geschichte der Franchise noch mehr Treffer im letzten Spielabschnitt erzielt: 1975 waren es deren 8 gegen die Washington Capitals.

Ullmark trägt sich in die Geschichtsbücher ein

Linus Ullmark, Torhüter der Boston Bruins, gewann gegen die N.Y. Islanders mit 4:3 nach Penaltyschiessen. Der 29-jährige Schwede ist damit erst der 5. Torhüter in der Geschichte der NHL, der in seinen ersten 20 Saison-Einsätzen 17 oder mehr Siege feiern konnte. An der Spitze steht Tiny Thompson, der in der Saison 1929/30 ebenfalls für Boston auf 18 Siege in den ersten 20 Partien kam.

Shutout-Double für Kotschetkow

Pjotr Kotschetkow realisierte als erster Torhüter in der laufenden Saison den 2. Shutout in Folge. Nach dem 3:0-Sieg über die Islanders hielt der 23-jährige Russe in Diensten der Carolina Hurricanes seinen Kasten auch gegen die Detroit Red Wings (1:0) rein. Kotschetkow ist zudem der erste Hurricanes-Goalie seit 18 Jahren, der zweimal in Folge kein Gegentor kassierte. 2003 hatte Kevin Weekes Gleiches geschafft.