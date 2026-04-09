Connor McDavid ist beim 5:2 Edmontons über San Jose an allen Toren beteiligt. Philipp Kurashev spielt erneut nicht.

Drei Tore, zwei Vorlagen: Superstar Connor McDavid hat die Edmonton Oilers mit einer Glanzleistung zu einem wichtigen Auswärtssieg geführt. Die Kanadier gewannen mit 5:2 bei den San Jose Sharks und nähern sich den Playoffs weiter an. Mit 90 Punkten stehen die Oilers in der umkämpften Pacific Division an der Spitze.

McDavid schraubte seine Saisonbilanz auf 44 Tore und 84 Assists. Mit 128 Punkten schob er sich in der Skorerliste auf Platz 1.

Kurashev schaut weiter zu

Bei San Jose fehlte Philipp Kurashev bereits zum 9. Mal in Folge überzählig. Die Sharks hatten mit fünf Siegen aus den letzten sechs Partien an Fahrt aufgenommen. Der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz in der Western Conference liegt nun aber unverändert bei drei Punkten.

Momentan ginge die Wildcard an Roman Josis Nashville. San Jose hat noch 5 Spiele, um die Hypothek wettzumachen.

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