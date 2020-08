Legende: Ein glänzend aufgelegter Calgary-Goalie Cam Talbot war jederzeit Herr der Lage. Getty Images

Calgary war im Best-of-5-Duell mit Winnipeg nicht mehr von der Erfolgsstrasse abzubringen. Nach dem 6:2-Sieg im 3. Vergleich liessen die Flames erneut einen Erfolg mit 4 Toren Unterschied folgen und machten somit den Sack in der Serie vorzeitig zu.

Im «Ahornblatt»-Derby Nummer 4 in Edmonton mussten die Jets (ohne Luca Sbisa) beim 0:4 bös unten durch. Je 2 Tore im Start- und Schlussdrittel besiegelten das Aus. Auf der anderen Seite kam Calgary-Keeper Cam Talbot dank 31 abgewehrten Schüssen zu einem Shutout.

Somit überstanden die Flames nach Carolina als 2. Equipe den Cut, der wegen des Corona-Unterbruchs nötig geworden war. Die Kanadier gehören fix zum 16-köpfigen Teilnehmerfeld, das um den Stanley Cup kämpfen wird.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vancouver gewinnt auch Spiel 3 Fiala und die Wild mit dem Rücken zur Wand 06.08.2020 Mit Video

Dubois' Hattrick

In der Serie Columbus vs. Toronto konnten erneut die Blue Jackets vorlegen. Sie zwangen den Gegner mit 4:3 nach Verlängerung in die Knie. Als Matchwinner durfte sich der dreifache Torschütze des Abends, Pierre-Luc Dubois, feiern lassen. Er netzte in der 79. Minute zum Endstand ein.