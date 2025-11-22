Die L.A. Kings unterliegen den Boston Bruins in der NHL in der Overtime. Die Winnipeg Jets verlieren gegen die Carolina Hurricanes.

Legende: Blieb zum 4. Mal in Folge ohne Tor Kevin Fiala. Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings mussten in der NHL in der Nacht auf Samstag die 3. Pleite in Serie hinnehmen. Die Kalifornier unterlagen den Boston Bruins zuhause mit 1:2 nach Verlängerung.

Den goldenen Treffer für die Gäste von der Ostküste erzielte – wie auch schon das 1:0 in der 49. Minute – Morgan Geekie. Der Ausgleich für die Kings gelang Joel Armia in der 54. Minute mit einem Shorthander, als Fiala auf der Strafbank sass.

Ehlers' Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Ebenfalls als Verlierer vom Eis mussten die Winnipeg Jets. Die Kanadier blieben beim 3:4 vor heimischem Publikum gegen die Carolina Hurricanes ohne Punkte. Nino Niederreiter kam zu 13:13 Minuten Eiszeit und wies eine Minus-1-Bilanz auf.

Bei den Gästen verzeichnete Nikolaj Ehlers, der bis im Sommer in 10 Jahren auf 674 Einsätze für die Jets gekommen war, bei seiner Rückkehr nach Winnipeg einen Assist. Als Doppeltorschütze zeichnete Jordan Staal verantwortlich. Dank dem Sieg bauten die Hurricanes ihre Tabellenführung in der Eastern Conference auf 3 Punkte aus.

