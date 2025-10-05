Das Florida-Derby im Vorfeld des NHL-Saisonstarts führt den Begriff «Testspiel» ad absurdum.

Legende: So ähnlich sah es am Samstag aus JJ Moser checkt Jesper Boqvist in die Bande (hier in einer Aufnahme vom 26. April) Imago/Imagn Images

7:0 gewannen die Florida Panthers am Samstag (Ortszeit) ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen die Tampa Bay Lightning. Das Resultat verkam zur völligen Nebensache, denn die Partie war gespickt mit unfairen Aktionen auf beiden Seiten.

Dazu gehörte auch Tampa Bays JJ Moser. Für den Schweizer war das Spiel nach einem Bandencheck gegen Jesper Boqvist schon nach 14 Minuten zu Ende. Knapp 6 Minuten Eiszeit hatte er bis dahin erhalten.

Tor 15 Minuten später annulliert

Bis zuletzt sprachen die Unparteiischen 65 Strafen mit insgesamt 312 Strafminuten aus. Die Panthers kamen zu nicht weniger als 17 Powerplays. «Es wurde lächerlich, am Schluss dumm. Das war kein Hockey», bilanzierte Floridas Evan Rodrigues.

Kurioser Höhepunkt: Das vermeintliche 8:0 wurde 15 Minuten danach annulliert, weil Assistgeber Niko Mikkola gar nicht mehr hätte auf dem Eis stehen dürfen.