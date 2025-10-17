Legende: Der Torriecher funktioniert schon früh in der Saison Timo Meier. imago images/Imagn Images

Die New Jersey Devils fahren in der NHL im 4. Spiel den 3. Sieg ein. Timo Meier und Nico Hischier reihen sich beim 3:1 gegen Florida unter die Torschützen.

Kevin Fiala unterliegt mit den Los Angeles Kings Pittsburgh 2:4. Nach dem 2:0 des Schweizers treffen nur noch die Penguins.

Zu den Gewinnern des Abends gehören Nino Niederreiter (Winnipeg) und Akira Schmid (Las Vegas).

Im 4. Spiel der NHL-Saison durfte New Jersey erstmals vor heimischem Publikum ran. Die Premiere in Newark gelang trotz eines frühen Rückstands. Ihren Beitrag zum 3:1 gegen Florida leisteten auch Timo Meier und Nico Hischier.

Der Appenzeller, der sich beim 1:1 bereits einen Assistpunkt hatte gutschreiben lassen, brachte die Devils nach gut sechs Minuten im Schlussdrittel in Führung. Er lenkte gekonnt zum 2:1 ab und erzielte seinen dritten Saisontreffer. Hischier setzte mit seinem zweiten Treffer in der noch jungen Meisterschaft nach starker Vorarbeit Dawson Mercers den Schlusspunkt zum 3:1.

Die Devils siegten nach der Auftaktniederlage gegen die Carolina Hurricanes zum dritten Mal am Stück.

Fiala trifft erneut – Kings trotzdem ohne Punkte

Ebenfalls gut sah es vorerst für die Los Angeles Kings und Kevin Fiala im Heimspiel gegen Pittsburgh aus. Nach neun Minuten und dem dritten Saisontor Kevin Fialas, der beim 2:0 goldrichtig stand, führte das Team aus Kalifornien mit zwei Längen.

Doch am Ende standen die Kings mit leeren Händen da. Die Wende zum 4:2-Sieg der Penguins leitete der Schwede Filip Hallander mit einem Shorthander zum 3:2 ein. Los Angeles hat weiter erst einen Sieg auf dem Konto.

Niederreiter und Schmid siegen

Im Hoch befindet sich Winnipeg mit Nino Niederreiter. Die Jets bezwangen die Philadelphia Flyers auswärts 5:2 und kamen zum dritten Sieg hintereinander. Der Bündner stand am Ursprung des 1:0 des Russen Wladislaw Namestnikow.

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch Akira Schmid. Der Torhüter aus dem Seeland kam bei seinem bereits dritten Einsatz in dieser Saison mit den Vegas Golden Knights zu einem 6:5-Heimerfolg gegen die Boston Bruins.

Schmid erhält neue Konkurrenz Box aufklappen Box zuklappen Akira Schmid hat bei den Vegas Golden Knights bald einen neuen Konkurrenten: Cater Hart, zuletzt wegen eines Verfahrens wegen sexueller Nötigung gesperrt, unterschrieb in Nevada einen Vertrag. Der kanadische Goalie ist nach seinem Freispruch allerdings erst ab dem 1. Dezember spielberechtigt.

Caufield schockt Josis Predators

Zum dritten Mal als Verlierer vom Eis gingen die Nashville Predators. Das Team von Roman Josi (Assist beim 1:0) verlor bei den Montreal Canadiens unglücklich 2:3 nach Verlängerung. Erst 20 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang Montreal durch Cole Caufield der Ausgleich. Der gleiche Spieler tütete den Sieg ein; nur 3 Sekunden waren in der Verlängerung noch auf der Uhr.

Erstmals geschlagen geben mussten sich die Dallas Stars mit Lian Bichsel. Die Mannschaft aus Texas verlor nach drei gewonnenen Partien zu Hause gegen die Vancouver Canucks 3:5.

