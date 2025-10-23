New Jersey schlägt in der NHL auch Minnesota und setzt die Erfolgsserie fort.

Der Höhenflug der New Jersey Devils geht weiter. Die Franchise mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler siegte beim 4:1 gegen die Minnesota Wild im 7. Spiel zum 6. Mal. Die Auftaktniederlage gegen Carolina ist längst vergessen.

Meier gab beim 3:0 zu Beginn des dritten Drittels im Powerplay die Vorlage, indem er nach einem Bully die Übersicht behielt und den Puck zum späteren Torschützen Arseni Grizjuk weiterleitete – es war bereits seine 4. Vorlage in dieser Saison.

Legende: 7. Skorerpunkt im 7. Spiel Timo Meier. imago images/Imagn Images

Siegenthaler leitet Empty-Netter ein

Siegenthaler assistierte beim letzten Treffer der Devils. Der Zürcher eroberte die Scheibe an der Bande und spielte Jesper Bratt frei, der das leere Tor nicht verfehlte. Für den Verteidiger war es der erste Skorerpunkt der Spielzeit. Ohne Torbeteiligung blieb für einmal Hischier. Der Walliser Captain der Devils steht weiterhin bei zwei Toren und vier Assists.

Vorerst ist kein Ende der Erfolgssträhne abzusehen. In der Nacht auf Samstag gastieren die noch sieglosen San Jose Sharks mit dem Schweizer Philipp Kurashev in Newark.

NHL