Es ist der Traum eines jeden Eishockeyspielers, irgendwann einmal eine Partie in der NHL zu bestreiten. Die ganz grosse Kunst besteht darin – vor allem als Nicht-Nordamerikaner –, sich in der besten Liga der Welt über viele Jahre hinweg immer wieder neu zu behaupten und sich einen Namen zu machen.

Anfang November dieses Jahres absolvierte Kevin Fiala sein 500. NHL-Spiel und fand damit Aufnahme in einen erlauchten Schweizer Kreis. Nur Roman Josi, Mark Streit, Nino Niederreiter und Luca Sbisa haben diese Marke ebenfalls geknackt. Nun machte Timo Meier in der Nacht auf Sonntag das halbe Dutzend voll und avancierte zum 6. Schweizer Akteur, der mindestens 500 NHL-Partien in der Regular Season auf seinem Konto hat.

Spieler Anzahl NHL-Spiele Playoff-Spiele 1. Roman Josi 864 85 2. Nino Niederreiter 844 87 3. Mark Streit 786 34 4. Luca Sbisa 549 32 5. Kevin Fiala 521 38 6. Timo Meier 500 46

Meier verletzt sich Box aufklappen Box zuklappen Nichts zu jubeln gab es für Timo Meier in seinem 500. NHL-Spiel. Der Appenzeller verlor mit den Devils gegen Boston trotz 2:0-Führung mit 2:5. Meier verletzte sich und kehrte im letzten Drittel nicht mehr aufs Eis zurück.

Spricht man von der Anzahl NHL-Spielen, die ein bestimmter Spieler absolviert hat, so sind in aller Regel «nur» jene Partien aus der Regular Season gemeint, die Playoffs werden in dieser Statistik ausgeblendet. Diese Vorgehensweise vereinfacht das Vergleichen verschiedener Spieler unabhängig von der Stärke ihrer jeweiligen Teams und deren Abschneiden in den Playoffs.

00:33 Video Meier: «Die Zeit vergeht so schnell» Aus Sport-Clip vom 31.12.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

500er Klub kriegt wohl schon bald 7. Mitglied

Mit den Aufnahmen von Fiala und Meier formen erstmals gleich viele Verteidiger wie Stürmer den 500er Klub der NHL-Schweizer. Bereits in der Spielzeit 2024/2025 könnten – sofern alles nach Plan läuft und schwere Verletzungen ausbleiben – die Stürmer eine Mehrzahl schaffen. New-Jersey-Captain Nico Hischier steht aktuell – nach knapp der Hälfte der laufenden Regular Season – bei 405 Spielen und dürfte entweder Ende 2024 oder Anfang 2025 das 7. Mitglied im 500er Klub werden.

Kaum zu erwarten ist hingegen, dass in absehbarer Zeit auch ein Schweizer Goalie die Marke von 500 NHL-Spielen knackt. Zu berücksichtigen gibt es hier auch den Umstand, dass die Rotation auf der Torhüter-Position ungleich grösser ist als bei den Feldspielern und Goalies über den gleichen Zeitraum weniger Einsatzmöglichkeiten bekommen als die «Skater». Entsprechend hoch einzuschätzen sind die 404 NHL-Spiele von Jonas Hiller.