Des einen Pech könnte des anderen Glück sein: Die New Jersey Devils gaben am Dienstagabend bekannt, dass Torhüter Jonathan Bernier nach einer Hüft-Operation bis Ende Saison ausfallen wird. So könnte nun Akira Schmid vermehrt zum Zug kommen, auch wenn er zumeist wohl als Backup der aktuellen Nummer 1 MacKenzie Blackwood dienen wird.

Hischier verletzt Box aufklappen Box zuklappen Die Devils mussten beim Spiel in Boston auf ihren Schweizer Captain Nico Hischier verzichten. Der Walliser laboriert an einer nicht näher definierten Unterkörper-Verletzung.

Schmid war bereits am 11. Dezember vergangenen Jahres gegen die New York Islanders zu seiner NHL-Premiere gekommen. Das hätte er sich vor einem Monat noch nicht träumen lassen, als er noch in der AHL bei den Utica Comets zwischen den Pfosten stand. «Es ging alles sehr schnell und kam teilweise auch unerwartet», so Schmid.

Mittlerweile hat Schmid 3 NHL-Partien absolviert, 3 Mal verloren die Devils. «Ich konnte viel daraus lernen», sieht Schmid das Positive, «natürlich wollte ich gewinnen, aber es ist kein Wunschkonzert». So musste er auch feststellen, dass die Spieler in der NHL im Vergleich zur AHL doch noch eine Klasse besser sind, «auch wenn der Unterschied nicht ‹crazy› ist».

Wie ihm die Schweizer Teamkollegen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler den Einstieg bei den Devils erleichtert haben und wie es nun mit ihm weitergehen soll, erfahren Sie im Interview oben.