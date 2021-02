Eishockey am See: Die Colorado Avalanche setzen sich beim NHL-Freiluftspiel am Lake Tahoe mit 3:2 gegen die Vegas Golden Knights durch.

Trotz einem achtstündigem Unterbuch haben sich die Colorado Avalanche nicht aus der Ruhe bringen lassen und das erste Freiluftspiel der NHL am Lake Tahoe in der Sierra Nevada gegen die Vegas Golden Knights mit 3:2 gewonnen. Colorado kam durch Samuel Girard, Nathan MacKinnon und Devon Toews in jedem Drittel zu einem Treffer.

Bild 1 / 6 Legende: Strahlend blauer Himmel und Bergpanorama Die NHL-Partie am Lake Tahoe sorgte für ungewohnte Bilder. imago images Bild 2 / 6 Legende: Auf dem Weg zum Outdoor-Eisfeld Die Spieler der Colorado Avalanche. imago images Bild 3 / 6 Legende: Feiern den Treffer zum 1:0 Samuel Girard (Mitte) und seine Teamkollege. imago images Bild 4 / 6 Legende: Nicht nur für die Spieler eine ungewohnte Umgebung Die Kameraleute am Lake Tahoe. imago images Bild 5 / 6 Legende: Offroad-Zamboni? Die Eismaschine verlässt das Outdoor-Feld. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Warten auf den Sonnenuntergang Erst am Abend konnte die Freiluft-Partie fortgesetzt werden. https://twitter.com/NHL

Der strahlende Sonnenschein zwang die Liga nach dem 1. Drittel zu einer langen Unterbrechung. «Wir sind zusammen mit unseren Experten und beiden Teams zu der Auffassung gekommen, dass es nicht sicher und angemessen ist, das Spiel zu diesem Zeitpunkt fortzusetzen», sagte NHL-Commissioner Gary Bettman. Nach Sonnenuntergang konnte die Partie zu Ende gespielt werden.

Die NHL hat am Lake Tahoe extra eine Eisfläche auf einem Golfplatz errichtet, in der Nacht zum Montag findet das 2. Spiel zwischen den Boston Bruins und den Philadelphia Flyers statt. «Wir haben bereits 30 Outdoor-Spiele organisiert. Bei diesem hier haben wir die bislang schwierigsten Wetterbedingungen – dabei ist es so ein schöner Tag», so Bettman.