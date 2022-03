In Nordamerika wächst der Unmut gegenüber NHL-Legende Alexander Owetschkin. Grund ist sein Verhältnis zu Wladimir Putin.

Legende: Steht im Kreuzfeuer der Kritik Alexander Owetschkin. imago images

Alexander Owetschkin hat noch nie geleugnet, ein Befürworter des aktuellen russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sein. Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gerät der NHL-Star in Nordamerika immer mehr in die Bredouille.

Dies, obschon sich Owetschkin in einem Interview nach einem Training der Washington Capitals für den Frieden ausgesprochen hat: «Bitte keinen Krieg mehr», sagte der 36-Jährige.

Glaubwürdigkeit wird angezweifelt

Zu Kritik an seinem Heimatland konnte sich der Capitals-Captain jedoch nicht durchringen. Seine Aussage, wonach er kein Politiker sei und deshalb nichts tun könne, wurde speziell in den US-Medien als Ausweichmanöver interpretiert.

«Zu sagen, dass er sich hilflos fühlt, ist ein unaufrichtiger Versuch, seine Bedeutung herunterzuspielen», hiess es beispielsweise im Sportblogging-Netzwerk SB Nation, das in Owetschkin ein «Weichei» sieht.

Zur Unglaubwürdigkeit Owetschkins trägt auch die Tatsache ihren Teil bei, dass der NHL-Star auf seinem Instagram-Profilbild weiter an der Seite von Putin zu sehen ist.

Legende: Instagram: aleksandrovechkinofficial

Russen in der NHL weiter spielberechtigt

Auch die Torhüterlegende Dominik Hasek nahm die Bemerkungen Owetschkins mit Empörung zur Kenntnis. Der Tscheche bezeichnete den Russen unter anderem als «Lügner» und forderte die NHL auf, sämtliche Verträge mit russischen Spielern unverzüglich auszusetzen.

Ein Ausschluss der russischen Spieler kommt für die NHL zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht in Frage. Die nordamerikanische Liga kappte zwar sämtliche Geschäftsverbindungen mit Russland, die Spieler jedoch schützte sie vorerst.