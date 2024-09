Legende: Coachen als Therapie gegen die Trauer Guy Gaudreau (2. von rechts) im Training der Philadelphia Flyers. Keystone/The Philadelphia Inquirer via AP

Guy Gaudreau, der Vater von Johnny und Matthew Gaudreau, nahm am Montag als Gasttrainer am Vorbereitungscamp der Philadelphia Flyers in Voorhees, New Jersey, teil. John Tortorella hatte ihn überzeugt: «Ich denke, es könnte eine gute Therapie für ihn sein, um das Erlebte zu verarbeiten, sofern das überhaupt möglich ist», so der Flyers-Headcoach.

Es ist furchtbar, dass das passiert ist. Wir wollen Teil davon sein und helfen.

Tortorella hat Gaudreau angeboten, mit an ein Testspiel nach Montreal zu reisen. Gaudreau sagte jedoch ab, da er sich dazu noch nicht bereit fühlte. Eine weiterführende Zusammenarbeit habe er jedoch nicht ausgeschlossen, sagte Tortorella: «Wir werden uns nächste Woche melden und sehen, ob wir ihn noch ein paar Mal hierher bringen können.»

Der Flyers-Trainer nahm am 9. September an der Beerdigung der Gaudreau-Brüder in Pennsylvania teil. Johnny und Matthew Gaudreau kannte Tortorella nicht persönlich. Der tragische Unfalltod der Gebrüder hat den langjährigen NHL-Coach aber trotzdem stark mitgenommen: «Es ist furchtbar, dass das passiert ist. Wir wollen Teil davon sein und helfen.»