Roman Josi hat mit den Nashville Predators auch das zweite Schweizer Duell gegen die Chicago Blackhawks mit Pius Suter und Philipp Kuraschew innerhalb von 24 Stunden gewonnen.

Nach dem 3:2 vom Vortag setzte sich Nashville in der Nacht auf Donnerstag knapp mit 2:1 nach Penaltyschiessen durch. Ein Skorerpunkt blieb sämtlichen Schweizern verwehrt. Den Sieg am Dienstag hatte Josi mit einem Super-Solo herbeigeführt.

Duchene mit besonderem Jubiläum

Einziger Torschütze im Shootout am Mittwoch war Matt Duchene in seinem 800. NHL-Spiel. Der Kanadier hatte in der Lockout-Saison vier Spiele für Ambri-Piotta bestritten. Nashville führt die Central Division nach dem vierten Sieg im siebten Saisonspiel an.