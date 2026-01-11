Boston trifft 10 Mal
Boston schickte die Rangers gleich mit einem «Stängeli» zurück nach New York. Beim 10:2-Kantersieg taten sich diverse Spieler hervor: Marat Khusnutdinov traf gleich 4 Mal (plus 1 Assist), Pavel Zacha steuerte 3 Tore bei und David Pastrnak brillierte mit 6 (!) Assists.
Tampa Bay mit 9. Sieg de suite
Tampa Bay kam beim 7:2 in Philadelphia zum 9. Sieg in Folge. Nikita Kutscherow stach mit 4 Skorerpunkten heraus. Janis Moser verliess das Eis in seinem 300. Regular-Season-Spiel mit einer Plus-3-Bilanz. Mit einer Saison-Bilanz von +35 ist der Schweizer Verteidiger die Nummer 3 der Liga.
McDavid skort, aber verliert
Beim 4:3 n.P. der L.A. Kings in Edmonton blieb Kevin Fiala ohne Skorerpunkt. Nicht so Connor McDavid: Der Oilers-Superstar erzielte einen Treffer und baute damit seine Punkteserie in der NHL auf 18 Partien aus – persönlicher Bestwert für McDavid.
Schmid erneut siegreich
Akira Schmid hütete auch beim 4:2 von Las Vegas gegen St. Louis (ohne Pius Suter) das Tor. Der Emmentaler wehrte 17 Schüsse ab und feierte den 13. Sieg im 23. Einsatz.