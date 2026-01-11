In der Nacht auf Sonntag wurden in der NHL einige Geschichten geschrieben. Wir erzählen sie kompakt.

Boston trifft 10 Mal

Boston schickte die Rangers gleich mit einem «Stängeli» zurück nach New York. Beim 10:2-Kantersieg taten sich diverse Spieler hervor: Marat Khusnutdinov traf gleich 4 Mal (plus 1 Assist), Pavel Zacha steuerte 3 Tore bei und David Pastrnak brillierte mit 6 (!) Assists.

Legende: Goal, Goal, Goal, Goal Marat Khusnutdinov (rechts) trifft gegen die Rangers gleich 4 Mal. Zuvor hatte er nie mehr als einen Treffer in einem NHL-Spiel erzielt. Imago/Imagn Images

Tampa Bay mit 9. Sieg de suite

Tampa Bay kam beim 7:2 in Philadelphia zum 9. Sieg in Folge. Nikita Kutscherow stach mit 4 Skorerpunkten heraus. Janis Moser verliess das Eis in seinem 300. Regular-Season-Spiel mit einer Plus-3-Bilanz. Mit einer Saison-Bilanz von +35 ist der Schweizer Verteidiger die Nummer 3 der Liga.

McDavid skort, aber verliert

Beim 4:3 n.P. der L.A. Kings in Edmonton blieb Kevin Fiala ohne Skorerpunkt. Nicht so Connor McDavid: Der Oilers-Superstar erzielte einen Treffer und baute damit seine Punkteserie in der NHL auf 18 Partien aus – persönlicher Bestwert für McDavid.

Schmid erneut siegreich

Akira Schmid hütete auch beim 4:2 von Las Vegas gegen St. Louis (ohne Pius Suter) das Tor. Der Emmentaler wehrte 17 Schüsse ab und feierte den 13. Sieg im 23. Einsatz.

Resultate