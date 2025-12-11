Legende: Legt eine Pause ein Timo Meier. Imago/Imagn Images

New Jersey muss für unbestimmte Zeit auf Meier verzichten

Timo Meier hat sich vorübergehend von den New Jersey Devils beurlauben lassen, um sich um «eine familiäre Angelegenheit gesundheitlicher Natur» zu kümmern. Dies gab der NHL-Klub am Donnerstag bekannt. «Die gesamte Organisation unterstützt Timo und seine Familie und bittet alle darum, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren», teilten die Devils weiter mit. Wie lange der aktuell erfolgreichste Torschütze der Franchise dem Eis fernbleiben wird, liess New Jersey offen.

