Legende: Hatten Grund zum Jubeln Die St. Louis Blues. Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Wichtiger Sieg für St. Louis

In der Nacht auf Samstag stand in der NHL nur ein Schweizer im Einsatz. Pius Suters Einsatz verlief jedoch erfolgreich. Zwar blieb der 29-Jährige in seinen über 16 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt, doch sein Team fand nach zwei Niederlagen in Folge zurück auf die Erfolgsspur: Zuhause schlugen die St. Louis Blues die Chicago Blackhawks mit 3:2. Auf Seiten der Gäste lieferte der kanadische Topskorer Connor Bedard zwei Assists, fällt aber nun wegen einer Verletzung mindestens für eine Partie aus.

Quinn Hughes zu Minnesota

In einem der spektakulärsten Trades der vergangenen Jahre sicherten sich die Minnesota Wild die Dienste des Amerikaners Quinn Hughes. Der Top-Verteidiger kommt für ein Erstrunden-Draftrecht sowie die noch jungen Erstrundenpicks Zeev Buium (USA), Liam Öhgren (SWE) und Marco Rossi (AUT) von den Vancouver Canucks, die ihren besten Spieler verlieren. Im Jahr 2024 war Hughes mit der Norris Trophy für den bester Abwehrspieler der NHL ausgezeichnet worden.

Resultate