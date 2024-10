Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Viel besser hätte das Drehbuch aus Sicht der Pittsburgh Penguins nicht geschrieben werden können: Nachdem Sidney Crosby gegen die Buffalo Sabres mit dem Assist zum 1:2-Anschlusstreffer von Bryan Rust seinen 1600. Skorerpunkt in der NHL eingestrichen hatte, entschied er die Partie in der Verlängerung mit dem 6:5 auch noch für sein Team.

Der 37-Jährige ist erst der 10. Spieler, der in der NHL die 1600-Punkte-Marke geknackt hat und der einzige, der noch aktiv ist. Den absoluten (und wohl kaum je erreichbaren) Rekord hält Legende Wayne Gretzky (2857 Punkte).

Legende: Kamen aus dem Jubeln fast nicht mehr heraus Sidney Crosby (links) und Jewgeni Malkin. imago images/Imagn Images

Malkin macht die 500 Tore voll

Insgesamt verzeichnete Crosby an diesem Abend 3 Punkte. Er bereitete auch noch das 500. NHL-Tor seines langjährigen Teamkollegen Jewgeni Malkin zum zwischenzeitlichen 4:3 vor.

Der 38-jährige Russe fand damit Eingang in einen nicht ganz so illustren Kreis wie Crosby: 47 Spieler erreichten diesen Meilenstein vor ihm. Am perfekten Abend der Penguins vor heimischem Anhang änderte das freilich nichts.