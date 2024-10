Legende: Läuft hinterher Kevin Fiala im Duell mit Torontos Chris Tanev. Getty Images/Michael Chisholm

NHL: Fiala trifft bei 2:6-Niederlage

Die Los Angeles Kings haben ihre dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen die Toronto Maple Leafs verloren die Kalifornier 2:6. Kevin Fiala, der im Spiel zuvor seine ersten beiden Saisontore erzielt hatte, traf auch in Toronto. Der 28-Jährige kam in einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor als Letzter an den Puck, der dann aber von Goalie Anthony Stolarz ins eigene Netz gelenkt wurde. Im vierten Auswärtsspiel in Folge lagen die Kings bereits nach zwei Dritteln 0:5 zurück. Bei den Kanadiern erzielte der ehemalige ZSC-Spieler Auston Matthews ein Tor und gab zwei Assists.

00:47 Video In einer unübersichtlichen Situation: Fiala bucht seinen 3. Saisontreffer Aus Sport-Clip vom 17.10.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

NBA: Capela mit lädiertem Knöchel

Clint Capela schied im dritten Spiel der Atlanta Hawks in der Vorsaison der NBA nach nur sieben Spielminuten verletzt aus. Der Genfer Aufbauspieler war am rechten Knöchel getroffen worden. Bei der Auswechslung habe es sich vor dem Saisonstart nächste Woche um eine Vorsichtsmassnahme gehandelt. Die Hawks unterlagen in Miami 111:120.