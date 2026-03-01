New Jersey gewinnt in St. Louis 3:1, Roman Josi verliert in der Overtime und für Janis Moser setzt es eine Klatsche ab.

Nach 5 Niederlagen in Folge haben die New Jersey Devils endlich wieder einmal gewonnen. Bei den St. Louis Blues setzte sich das Team aus Newark 3:1 durch.

In der 26. Minute erzielte Timo Meier mit einem Handgelenkschuss das 1:0 für die Gäste. Der ansonsten makellose Jacob Markström (25 Paraden) ermöglichte den Blues 78 Sekunden vor dem Ende den Anschlusstreffer zum 1:2 (Assist Pius Suter). Doch Nico Hischier machte in den Schlusssekunden mit einem «Empty Netter» alles klar.

Trotz dieses Sieges liegen die Devils in der Eastern Conference auf dem zweitletzten Platz.

Legende: 16. Saisontreffer Timo Meier lässt sich nach dem 1:0 abklatschen. Imago/Imagn Images

Josi verliert bei Bichsel

Näher an den Playoffplätzen liegt Nashville (9.) in der Western Conference. In der Nacht auf Sonntag verloren die Predators in Dallas jedoch mit 2:3 n.V. Jason Robertson sorgte in der 62. Minute für die Entscheidung. Roman Josi (Nashville) kam auf eine ausgeglichene Bilanz, Lian Bichsel (Dallas) auf -1.

Mit einer Minus-1-Bilanz ging auch Janis Moser bei Tampa Bays 2:6 gegen Buffalo vom Eis. Philipp Kurashev (5:4 mit San Jose gegen Edmonton) bereitete ein Tor vor.

Resultate