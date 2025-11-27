Die New Jersey Devils gewinnen in der NHL gegen St. Louis 3:2 nach Verlängerung. Sowohl Nico Hischier als auch Timo Meier treffen.

Unter die Torschützen reiht sich in der Nacht auf Donnerstag auch Roman Josi, der mit Nashville siegt.

Nino Niederreiter und Philipp Kurashev gehen als Verlierer vom Eis.

Nico Hischier und Timo Meier prägen derzeit das Spiel der New Jersey Devils. Beide trafen in der Nacht zum Donnerstag zum dritten Mal in Serie und führten ihr Team zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung über die St. Louis Blues mit Pius Suter.

Hischier beteiligte sich an allen drei Treffern: Den Ausgleich zum 2:2 schoss er nach Vorarbeit Meiers selbst, zuvor und danach bereitete er je ein Tor vor. Der Walliser sammelte in den letzten drei Partien insgesamt acht Skorerpunkte und führt das Ranking der Schweizer Söldner nun mit 21 Zählern (8 Tore/13 Assists) an. Meier folgt mit 19 Punkten (8 Tore/11 Assists) knapp dahinter.

New Jersey liegt in der Eastern Conference vor Tampa Bay mit Janis Moser in Führung. Die Lightning feierten beim 5:1 über die Calgary Flames bereits den fünften Sieg in Serie.

Nashville mit rarem Erfolgserlebnis – Josi trifft

Von den Nashville Predators kam ein deutliches Lebenszeichen. Das Kellerkind der Western Conference gewann auswärts 6:3 gegen die Detroit Red Wings. Roman Josi traf in der dritten Partie nach dem Comeback erstmals wieder – sein zweites Tor der Saison. Der Captain verwandelte aus spitzem Winkel einen Abpraller zur 3:2-Führung.

Die Winnipeg Jets stecken dagegen in einem Zwischentief. Die Kanadier verloren zum dritten Mal in Folge. Beim 3:4 gegen die Washington Capitals fand auch Nino Niederreiter nicht in seinen Rhythmus. Der Bündner wartet seit sieben Spielen auf einen Treffer.

Colorado überrollt Kurashevs Sharks

Beim zehnten Sieg der Colorado Avalanche in Serie bekamen die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev die Wucht des Teams zu spüren. Die Kalifornier gingen 0:6 unter.

