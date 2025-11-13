Es war der grosse Abend von Devils-Verteidiger Simon Nemec: In der 4. Minute der Verlängerung wurde der Defensivspieler von seinem eigenen Torhüter Jacob Markström herrlich lanciert und netzte zum 3. Mal in diesem Spiel zum 4:3-Auswärtserfolg ein.

Nemec hatte zuvor schon zum 1:1 und 3:3 getroffen. Bei seinem 1. Streich hatten sich Nico Hischier und Timo Meier einen Assist notieren lassen können. Jonas Siegenthaler blieb ohne Skorerpunkt, kam aber dank seines Abwehrpartners auf eine Plus-3-Bilanz.

Die Devils gerieten in Chicago 3 Mal in Rückstand, bewiesen aber Moral und grosse Spielfreude, die Treffer waren allesamt sehenswert herauskombiniert.

Moser verliert mit Tampa Bay

Einen enttäuschenden Abend erlebte Janis Moser. Der Seeländer ging mit den Tampa Bay Lightning, die 7 ihrer letzten 8 Partien gewonnen hatten, in der heimischen Arena gegen die New York Rangers 3:7 unter. Moser leistete die Vorarbeit zum 3:4, einem Shorthander von Jake Guentzel in der 18. Minute. Dieser bildete auch den Schlusspunkt eines torreichen 1. Drittels mit 7 Treffern.

Resultate