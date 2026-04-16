Die Dallas Stars schlagen die Buffalo Sabres zum Abschluss der Regular Season mit 4:3 nach Penaltyschiessen.

Im Duell der zweitbesten Teams der Eastern und Western Conference behielten die Dallas Stars auswärts gegen die Buffalo Sabres das bessere Ende für sich.

Nachdem es in der regulären Spielzeit 3:3 gestanden hatte und in der Verlängerung keine Tore fielen, zeigten sich die Schützen beider Teams im Penaltyschiessen treffsicher. Während aufseiten der Heimmannschaft die ersten beiden Versuche im Netz landeten, trafen aufseiten der Gäste aus Dallas der 1. und der 3. Schütze. Wyatt Johnston sicherte seinem Team schliesslich den 5. Sieg in Serie.

Schmid auf dem Abstellgleis

Lian Bichsel verbuchte in etwas mehr als 20 Minuten Eiszeit keinen Skorerpunkt. Bichsel war der einzige Schweizer, der in der Nacht auf Donnerstag zum Einsatz kam.

Janis Moser fehlte bei der 2:4-Niederlage der Tampa Bay Lightning gegen die New York Rangers ebenso überzählig wie Philipp Kurashev bei der 2:5-Pleite der San Jose Sharks gegen die Chicago Blackhawks. Akira Schmid fehlte beim 4:1-Sieg gegen die Seattle Kraken zum 8. Mal in Folge im Kader der Golden Knights.

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