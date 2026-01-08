Kevin Fiala präsentiert sich in der NHL weiter in starker Form. Der St. Galler punktete für die Los Angeles Lakers im fünften Spiel in Folge, konnte die knappe Heimniederlage gegen San Jose aber nicht abwenden.

Fiala erzielte im Schlussdrittel mit seinem 16. Saisontor den Ausgleich zum 2:2, nachdem er beim ersten Treffer seines Teams bereits als Vorbereiter in Erscheinung getreten war. Mit nun 31 Skorerpunkten ist er aktuell der zweitproduktivste Spieler der Kings.

Obschon Los Angeles nach zweimaligem Rückstand die Partie bis 67 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit 3:2 angeführt hatte, reichte es im kalifornischen Duell nicht zum Sieg. Die ohne den verletzten Philipp Kurashev angetretenen Sharks sicherten sich dank des 4:3 durch William Eklund in der Verlängerung den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen.

