Janis Moser musste in der NHL in der Nacht auf Donnerstag trotz persönlichem Erfolgserlebnis als Verlierer vom Eis. Der Bieler im Dienste der Arizona Coyotes erzielte beim 3:4 n.V. in Edmonton im Powerplay den 1:1-Ausgleich. Für Moser war es das 6. Saisontor, das 1. seit Ende Dezember. Liga-Topskorer Connor McDavid traf in der Verlängerung mit seinem 60. Saisontreffer zur Entscheidung.

Legende: In der Verlängerung den Kürzeren gezogen Janis Moser (rechts) und sein Arizona. imago images/USA TODAY Network

Auch die Colorado Avalanche unterlagen überraschend. Das Team mit Denis Malgin verlor nach 6 Siegen in Serie gegen die Pittsburgh Penguins 2:5. Es war verkehrte Welt in Denver: Der zuletzt überzeugende Stanley-Cup-Sieger musste sich einem Team beugen, das vor diesem Duell 4 Partien hintereinander verloren hatte.

Mitte des 3. Drittels vermochte Devon Toews für die Avalanche in Überzahl auf 2:3 zu verkürzen. Die Hoffnung währte aber nur gut 2 Minuten, dann stellte Jeff Carter mit seinem 2. Treffer den 2-Tore-Vorsprung für die Penguins wieder her. Malgin, zuvor beim 5:0-Sieg gegen Chicago Doppeltorschütze und Passgeber, blieb ohne Skorerpunkt.