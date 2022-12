Nach der langen Auswärts-Siegesserie bringt New Jersey kein Bein mehr vors andere. Auch das Spitzenspiel in Carolina verlieren Nico Hischier und Co.

Niederlagenserie der New Jersey Devils hält an

Elf Auswärtsspiele gewannen die New Jersey Devils bis am 13. Dezember hintereinander. Von 25 Partien gewannen sie deren 22. In der Tabelle der NHL waren sie mit den Boston Bruins zusammen das beste Team. In der Metropolitan Division erspielten sie sich bis zu acht Punkte Vorsprung.

Seit der 4:6-Heimniederlage gegen die New York Islanders läuft es den New Jersey Devils allerdings überhaupt nicht mehr. In Carolina kassierten die Devils mit den Schweizern Nico Hischier und Jonas Siegenthaler beim 1:4 gegen die Hurricanes nun die sechste Niederlage in Serie.

Wir schlagen uns mit individuellen Fehlern selbst. Das ist frustrierend.

Logischerweise kommt bei den Devils langsam Frust auf. «Wir haben alles gegeben in diesem Spiel. Wir haben tadellos gekämpft. Aber wir schlagen uns mit individuellen Fehlern selbst. Das ist definitiv sehr frustrierend», sagte Captain Hischier. «Wir gelangen langsam an einen Punkt, wo das nicht mehr akzeptierbar ist. Wir schlagen uns Spiel für Spiel selbst!»

Legende: Enttäuschung bei den Devils New Jersey kassiert die 6. Niederlage in Serie und muss die Tabellenführung abgeben. Keystone/AP Photo/Karl B DeBlaker

In Carolina spielten die Devils nicht mies. Sie schossen doppelt so oft aufs Tor (40:20 Schüsse) wie das Heimteam, das in der Tabelle nun an ihnen vorbeizog. Die Effizienz indessen fehlte bei New Jersey, und Stellungsfehler ermöglichten dem Gegner Tempogegenstösse in Überzahl. Schon nach 26 Minuten war die Partie beim Stand von 3:0 für Carolina vorentschieden.

Berni zieht erneut Niederlage ein

Nicht nur den New Jersey Devils läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Tim Berni (mehr zum Zürcher lesen Sie hier) kam mit Columbus zu seinem neunten NHL-Einsatz (3:5 in Philadelphia), verlor aber zum siebten Mal.

Timo Meier gelangen für die San Jose Sharks bei der 3:7-Heimniederlage gegen Calgary ein Tor und ein Assist. Nach Meiers 3:3-Ausgleich im Schlussabschnitt (17. Saisontor) fielen die Sharks aber auseinander und kassierten in den letzten zehn Minuten noch vier Gegentore. Auch der Rückstand von San Jose auf die Playoff-Plätze beträgt schon zehn Punkte.

Zufrieden kann derzeit fast nur Kevin Fiala bei den Los Angeles Kings sein. Die Kings gewannen das Derby gegen Anaheim mit 4:1, Fiala gelang zum 4:1 das zehnte Saisontor, und die Kings belegen in den Tabellen die Plätze 2 (Division) und 4 (Conference) mit guten Aussichten auf die Playoffs.

Schliessen 01:03 Video Das Traumtor von Kevin Fiala Aus Sport-Clip vom 21.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 00:38 Video Meier mit seinem 17. Saisontor Aus Sport-Clip vom 21.12.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.