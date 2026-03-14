Der Schweizer in Diensten der St. Louis Blues trifft gegen Edmonton im Schlussdrittel zum 1:2. Dann kippt die Partie.

Legende: Steht am Ursprung des Siegs Pius Suter. Photo by Scott Rovak/NHLI via Getty Images

Die St. Louis Blues haben in der Nacht auf Samstag in der NHL einen hart erkämpften Sieg gefeiert. Die Franchise aus Missouri lag zu Hause gegen die Edmonton Oilers bis zur 53. Minute mit 0:2 im Hintertreffen.

Doch dann bediente Jonatan Berggren im Slot Pius Suter, der aus kurzer Distanz zum 1:2 einnetzte. Es war der Auftakt der Blues-Wende. Keine vier Minuten später rettete Cam Fowler das Heimteam in die Verlängerung. Das Penaltyschiessen winkte bereits, doch neun Sekunden vor der Sirene schoss Robert Thomas seine Farben doch noch zum Overtime-Sieg.

Für die Blues war dies der sechste Erfolg in den letzten sieben Spielen. Die Punkte sind nötig, zumal sich das Team von Trainer Jim Montgomery ausserhalb der Playoffplätze befindet.

Matthews verletzt

Für die Toronto Maple Leafs gab es eine ganz bittere Nachricht: Topscorer Auston Matthews, der die USA bei den Olympischen Spielen als Captain zu Gold geführt hatte, wird den Rest der Saison wegen eines Innenbandrisses im Knie verpassen.

Die Verletzung hatte er sich am Donnerstag gegen Anaheim (6:4) zugezogen.

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