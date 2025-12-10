Die New Jersey Devils und die Tampa Bay Lightning gewinnen in der NHL endlich wieder – ohne Schweizer Torbeteiligung.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Legende: Es geht doch Arseny Gritsyuk (links) und Simon Nemec (rechts) freuen sich mit Devils-Matchwinner Cody Glass. Imago/Imagn Images

Ausgerechnet im Mutterland des Eishockeys haben die New Jersey Devils und die Tampa Bay Lightning ihre Niederlagenserien in der NHL beenden können.

Die Devils (zuletzt 5 Spiele ohne Sieg) mit dem Schweizer Trio Timo Meier, Nico Hischer und Jonas Siegenthaler (alle ohne Skorerpunkte) gewannen bei den Ottawa Senators mit 4:3. Cody Glass gelang das entscheidende Tor in der 53. Minute.

JJ Mosers Lightning siegten bei den Montreal Canadiens nach zuletzt 4 Niederlagen mit 6:1.

Karlsson und Carlsson

Eine ultraspäte Wende gelang den Anaheim Ducks bei den Pittsburgh Penguins. In Unterzahl rettete Beckett Sennecke die Kalifornier in der allerletzten Sekunde in die Verlängerung. Eigentlich war es ein Eigentor von Erik Karlsson. Im Shootout traf einzig Leo Carlsson, die Ducks siegten 4:3 n.P.

Weitere Spiele in der Nacht auf Mittwoch:

Philadelphia Flyers – San Jose Sharks (Philip Kurashev) 4:1

St. Louis Blues (Pius Suter) – Boston Bruins 2:5

Winnipeg Jets (Nino Niederreiter) – Dallas Stars 3:4

Nashville Predators (Roman Josi) – Colorado Avalanche 4:3 n.P.

Resultate