Auch dank Toren von Nico Hischier und Timo Meier bezwingen die New Jersey Devils die New York Rangers mit 6:3.

Legende: Erfreute Blicke Bei Timo Meier (links) und Luke Hughes. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Der Blick auf die Rangliste der Eastern Conference löst bei den New Jersey Devils auch nach dem 6:3-Erfolg gegen die New York Rangers keine grosse Begeisterung aus. Der Rückstand auf einen Platz in der K.o.-Phase der Meisterschaft beträgt immer noch zehn Punkte – bei 14 ausstehenden Spielen in der Regular Season eine immense Hypothek.

Nico Hischier hatte im ersten Drittel zum 1:1 getroffen. Der Walliser war mit seinem Saisontor Nummer 24 im Powerplay erfolgreich. Timo Meier, mit nunmehr 19 Treffern hinter Hischier der zweitbeste Torschütze des Teams und aller Schweizer in der NHL in dieser Saison, erhöhte im dritten Drittel auf 4:2.

Bichsel siegt erneut

Lian Bichsel befindet sich mit den Dallas Stars dagegen weiterhin im Hoch: Die Equipe aus Texas, die Nummer 2 der Liga, entschied das Gipfeltreffen gegen die Nummer 1, die Colorado Avalanche, auswärts mit 2:1 nach Penaltyschiessen für sich.

Eine weitere Niederlage mussten die St. Louis Blues mit Pius Suter hinnehmen. Sie verloren das Duell bei den Calgary Flames mit 1:2 nach Penaltyschiessen.

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