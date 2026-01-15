Nico Hischier führt die New Jersey Devils in der NHL zum Sieg. Kevin Fiala muss trotz eines Treffers als Verlierer vom Eis.

Nico Hischier glänzte beim 3:2 nach Verlängerung zuhause gegen die Seattle Kraken als zweifacher Torschütze. Hischier entschied die Partie 1:18 Minuten vor Ende der Overtime mit seinem zweiten Treffer des Abends. Der Captain traf aus kurzer Distanz am rechten Pfosten mit der Rückhand, als er bei seinem Vorstoss zum Tor zu Fall kam. Zuvor hatte der 26-Jährige New Jersey im Powerplay in der 24. Minute mit 2:1 in Führung gebracht, indem er einen Querpass von Jack Hughes verwertete.

Für Hischier war es bereits das siebte Overtime-Tor seiner NHL-Karriere, womit er in der Klubgeschichte der Devils den 4. Platz belegt. Der Walliser steht nun bei 15 Saisontoren und führt die teaminterne Skorerliste mit 37 Punkten aus 47 Spielen an.

Auch Fiala trifft

Kevin Fiala erzielte für seine LA Kings gegen die Vegas Golden Knights in der 47. Minute den 1:1-Ausgleich und holte sich kurz vor Schluss einen Assistpunkt beim neuerlichen Ausgleich zum 2:2 ab. Dennoch reichte es nicht zum Sieg. Die Knights mit Akira Schmid im Tor setzten sich in der Verlängerung durch.

