In der Nacht auf Donnerstag steht mit Pius Suter nur ein Schweizer im Einsatz. Er verliert deutlich.

Als einziger Schweizer im Einsatz hat Pius Suter in der NHL in der Nacht auf Donnerstag mit den St. Louis Blues klar mit 3:8 gegen die Chicago Blackhawks verloren.

Die Blues, die die vergangenen beiden Spiele gegen die Flames und gegen die Canucks gewonnen hatten, verloren damit zum zweiten Mal in der noch jungen NHL-Saison.

Erstes Drittel ausgeglichen

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, das 2:2 endete, bauten die Blackhawks ihre Führung im Mitteldrittel um drei Tore aus. Auch in den letzten 20 Minuten blieben sie überlegen und trafen weitere drei Mal, während den Blues dank Tyler Tucker lediglich ein weiterer Treffer gelang.

Der 29-jährige Suter stand während 14:43 Minuten auf dem Eis und blieb bei der 3:8-Niederlage ohne Skorerpunkt.

