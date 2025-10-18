Legende: Gegen Detroit erfolgreich Janis Moser (Archiv-Bild). IMAGO / Imagn Images

Janis Moser hat in der NHL in der Nacht auf Samstag sein erstes Saisontor erzielt. Der Verteidiger rettete die Tampa Bay Lightning bei den Detroit Red Wings dank seines Treffers in die Verlängerung. 3:43 Minuten vor der Schlusssirene traf der Bieler mit einer Direktabnahme aus der Distanz zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Es war sein 19. Tor in der NHL (in 267 Spielen), sein erstes seit dem 22. Oktober 2024.

Axel Sandin-Pellikka hatte das Heimteam aus Detroit im 1. Drittel in Führung gebracht. Das letzte Wort hatten ebenfalls die Red Wings. In der Verlängerung traf Dylan Larkin zum 2:1-Siegtreffer. Für Tampa war es die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel.

Kurashev verliert

Auch der zweite Schweizer, der am Freitag im Einsatz war, ging als Verlierer vom Eis. Philipp Kurashev unterlag mit den San Jose Sharks bei Utah Mammoth mit 3:6. Der Stürmer erhielt 16:48 Minuten Eiszeit und blieb ohne Skorerpunkt. Die Sharks bleiben damit auch nach vier Partien ohne Sieg.



