Der Fehlstart von Chicago zeichnete sich früh ab. Nach nicht einmal 10 gespielten Minuten lagen die Gäste bei der Colorado Avalanche bereits mit 0:3 im Hintertreffen.

Etwas Hoffnung brachte Dominik Kubalik zurück. Der einstige Stürmer von Ambri verkürzte 3 Minuten vor der 1. Drittelspause im Powerplay.

Kein Geburtstagsgeschenk für Kurashev

Doch bei der Fortdauer der Partie liess sich die Wende nicht mehr erzwingen. Den 2. Treffer für die Blackhawks erzielte Connor Murphy erst viereinhalb Minuten vor Schluss beim Stande von 1:4.

Philipp Kurashev, der am Dienstag 22 Jahre alt gewordene Schweizer Nationalspieler im Chicago-Dress, blieb zum Auftakt seiner 2. NHL-Saison diskret. Er konnte gerade einmal einen Schuss aufs gegnerische Tor abgeben.

Früh übt sich: Von Olten zum zweitjüngsten Ducks-Spieler

Einen Start nach Mass erlebte derweil Anaheims Mason McTavish. Im Alter von exakt 18 Jahren und 256 Tagen kam der in Zürich geborene Kanadier zu seinem Debüt in der NHL – bislang war erst ein Spieler aus der Ducks-Franchise jünger bei seinem Einstand. McTavish hatte diesen Frühling beim EHC Olten in der Swiss League hierzulande Luft geschnuppert.

Im NHL-Rampenlicht zog der Shootingstar beim 4:1-Heimsieg gegen die Winnipeg Jets gleich die volle Aufmerksamkeit auf sich. Er steuerte je 1 Goal und Assist bei.

Legende: Steht von Anfang an im Mittelpunkt Der erst 18-jährige Mason McTavish fügte sich gleich als zweifacher Skorer ein. Keystone

Owetschkin in der Allzeit-Wertung neu die Nummer 5

Beim 5:1 der Washington Capitals zu Hause gegen die New York Rangers erzielte Alexander Owetschkin seine Karrieretreffer 731 und 732. Damit klettert er in der Hierarchie der ewigen Torschützen auf den 5. Platz.

«Natürlich ist es ein grosses Privileg, auf dieser Liste zu stehen. Aber wie ich immer sage: ‹Ich schaue von Spiel zu Spiel und von Tag zu Tag›», sagte der 36-jährige Russe.