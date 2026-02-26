Die New Jersey Devils kommen in der NHL weiter nicht vom Fleck. Moser und Bichsel können mit ihren Teams derweil mit den Playoffs planen.

Legende: Verspäteter Jubel Timo Meier. Reuters/Ed Mulholland

Die New Jersey Devils mit ihren drei Schweizern verloren nach der Olympiapause in der NHL 1:2 gegen Buffalo. Das einzige Tor für das Heimteam gelang Timo Meier zweieinhalb Minuten vor Schluss. Zu spät, um der Partie noch eine Wende zu geben. Damit ist der Start zu einer Aufholjagd erstmal gescheitert.

Die mit hohen Ambitionen in die Saison gestiegenen Devils mit Captain Nico Hischier, Verteidiger Jonas Siegenthaler und dem Stürmer Meier sind aktuell das zweitschlechteste Team im Osten.

Bichsel ist zurück

Mit den Playoffs planen können die Tampa Bay Lightning mit dem Berner Janis Moser und die Dallas Stars mit dem Solothurner Lian Bichsel. Tampa Bay gewann 4:2 gegen de Toronto Maple Leafs, Dallas 4:1 gegen die Seattle Kraken.

Bichsel gab sein Comeback, nachdem er 31 Partien mit einer Unterkörperverletzung verpasst hatte. Er stand dabei 14:30 Minuten auf dem Eis.

Niederreiter fällt verletzt aus

Ansonsten fehlten einige Schweizer Spieler ihren Teams. Beim 6:4-Sieg der Vegas Golden Knights in Los Angeles war Goalie Akira Schmid Ersatz, Stürmer Kevin Fiala fehlt den Kings nach seiner Unterschenkelverletzung an den Olympischen Spielen rund zwei Monate.

Die Winnipeg Jets siegten in Vancouver 3:2 nach Verlängerung, Nino Niederreiter stand wegen einer nicht näher präzisierten Verletzung nicht im Aufgebot.

