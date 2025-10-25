Nashville muss vorerst auf Captain Roman Josi verzichten. Der Captain laboriert an einer Oberkörper-Blessur.

Legende: Ausser Gefecht gesetzt Roman Josi. Getty Images/Johnnie Izquierdo

Sorge um Roman Josi: Wie die Nashville Predators am Samstag verkündeten, wird Roman Josi auf unbestimmte Zeit pausieren müssen. Der Berner Captain der Predators hat sich eine Verletzung am Oberkörper zugezogen. Gemäss der Mitteilung seines Arbeitgebers werde «von Woche zu Woche» über Josis Einsatzfähigkeit entschieden.

Kein Zusammenhang mit POTS

Die Verletzung zog sich der Berner am Donnerstag beim 2:1-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks zu. Sie soll nicht im Zusammenhang mit dem im Februar diagnostizierten POTS-Syndrom stehen, aufgrund dessen der 35-Jährige einen grossen Teil der letzten Saison verpasst hatte.

In bisher 8 Partien steuerte Josi einen Treffer und vier Assists bei.

