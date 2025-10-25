In der NHL ist New Jersey das Mass aller Dinge: Beim 3:1-Heimerfolg über San Jose sammelt Nico Hischier fleissig Punkte.

Legende: Um den entscheidenden Tick schneller Devils' Nico Hischier (rechts) im Duell mit Will Smith. Keystone/AP Photo/Pamela Smith

Die Devils gehen früh in der Regular Season unaufhaltbar ihren Weg. Nach dem Fehlstart in die Meisterschaft (3:6 bei Carolina am 10. Oktober) ist die Franchise aus Newark mittlerweile schon beim 7. Sieg de suite angelangt. Mit 14 Punkten aus 8 Partien ist New Jersey die momentane Nummer 1 in der NHL.

Ein Fehlstart stand auch beim jüngsten Erfolg am Anfang. San Jose war nach 3 Minuten dank William Eklund in Führung gegangen. Doch die Sharks konnten den Schwung durch ihren 1. Saisonsieg tags zuvor gegen die New York Rangers nicht weiter mitnehmen. Stattdessen kam das Heimteam mit Vehemenz aus der 1. Drittelspause – Dougie Hamilton erzielte nach 40 Sekunden das 1:1. Der Kanadier doppelte zur Spielmitte erneut im Powerplay nach.

Gut aufgelegter Hischier

Zum 3:1-Endstand lieferte der Walliser Nico Hischier bei allen Devils-Toren einen Assist. Sein Schweizer Kollege, Philipp Kurashev, sammelte auf Gegnerseite gut 11 Minuten Eiszeit.

Nino Niederreiter feierte mit Winnipeg in der Nacht auf Samstag einen 5:3-Heimsieg im kanadischen Gipfel gegen Calgary.

