Die New Jersey Devils müssen vorerst ohne ihren besten Skorer auskommen. Jack Hughes hat sich neben dem Eis verletzt.

Legende: Hat sich an der Hand verletzt Jack Hughes. Getty Images/Ric Tapia

New Jersey ist ausgezeichnet in die NHL-Saison gestartet und belegt nach einem Fünftel der Regular Season ligaweit den 2. Platz. Diese gute Ausgangslage verdanken die Devils nicht zuletzt Jack Hughes, der bereits 20 Skorerpunkte buchen konnte und damit bester Punktesammler seines Teams ist.

Ausrutscher mit Folgen

Auf weitere Tore und Vorlagen des US-Amerikaners kann New Jersey vorerst jedoch nicht mehr zählen. Wie die Devils mitteilten, fällt Hughes auf unbestimmte Zeit aus, nachdem er sich am Donnerstag bei einem Teamanlass an der Hand verletzt hat.

NHL-Insider Elliotte Friedman berichtet, dass der 24-Jährige bei einem Mannschaftsessen ausgerutscht sei und sich dabei die Hand geschnitten habe. Die Rede ist von einem «absolut unglücklichen Unfall».

Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt. Klar ist einzig, dass Hughes den Devils am Samstag im Duell mit Washington fehlen wird. Der Nummer-1-Draftpick aus dem Jahr 2019 wird schon länger vom Verletzungspech verfolgt. In den letzten beiden Saisons verpasste Hughes je 20 Partien.

