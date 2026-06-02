Im Stanley-Cup-Final treffen die Vegas Golden Knights auf die Carolina Hurricanes. Es dürfte ein knappes Duell werden.

Legende: Die Aushängeschilder im Stanley-Cup-Final Sebastian Aho (l.) und Jack Eichel. Reuters/David Kirouac/Stephen R. Sylvanie

In der Nacht auf Mittwoch geht sie los, die finale Serie in den NHL-Playoffs zwischen Vegas und Carolina. Spätestens am 17. Juni wird der Stanley-Cup-Sieger bekannt sein. Und dass die Serie über die volle Distanz geht, erscheint alles andere als unwahrscheinlich.

Denn die beiden Teams überzeugten bisher auf ganzer Linie. Die Golden Knights gewannen den Halbfinal gegen Quali-Sieger Colorado gleich mit 4:0. Die Hurricanes haben in den Playoffs bisher gar erst ein Spiel verloren.

Legende: Die bisher besten Skorer in den Playoffs Die Vegas-Angreifer Jack Eichel (18 Punkte) und Mitch Marner (21). Reuters/Sergei Belski

«Canes» sind Favorit

Carolina, bei den Wettanbietern leicht favorisiert, fällt wie Vegas durch ein eher defensiv geprägtes System auf. Die Goalies Frederik Andersen (93,1 Prozent) und Carter Hart (92,4) weisen starke Fangquoten auf.

Für die «Canes» und dessen Coach Rod Brind'Amour wäre der Titel die Krönung einer Ära. Seit 2017 ist der Kanadier, der vor 20 Jahren mit Carolina als Spieler den bisher einzigen Stanley Cup holte, Trainer in Raleigh. Vegas wechselte derweil erst kurz vor den Playoffs den Trainer. Mit John Tortorella läuft's wie am Schnürchen – bis zum Happy End?

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