2. Sieg im 2. Spiel: New Jersey startet optimal in die neue NHL-Saison und bezwingt Buffalo erneut.

NHL: Gastspiel in Prag

Auch Teil 2 der sogenannten «Global Series» in Prag wurde zur Beute der New Jersey Devils. Das Team mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler schlug die Buffalo Sabres 3:1. Das erste Duell am Freitag hatte das Team aus Newark mit 4:1 für sich entschieden.

Die Devils mussten im 2. Aufeinandertreffen einen 0:1-Rückstand wettmachen: Nach dem Ausgleich im Mitteldrittel durch Seamus Casey gelang Paul Cotter in der 43. Minute der Gamewinner. Der Appenzeller Timo Meier stellte wenig später noch auf 3:1. Seinem ersten Saisontor war eine starke Einzelleistung von Jesper Bratt vorausgegangen, der beinahe mit einem «Buebetrickli» erfolgreich gewesen wäre.

Legende: 1. Tor im 2. Spiel Timo Meier (Mitte) bejubelt seinen Treffer. Reuters/David W Cerny

Peterka fällt aus

Die Sabres mussten früh einen Rückschlag hinnehmen: Der Deutsche John-Jason Peterka wurde nach nur gerade 1:39 Minuten auf dem Eis hart gecheckt und erlitt dabei eine Oberkörperverletzung. Über die Schwere der Blessur sollen Untersuchungen nach der Rückkehr in die USA Aufschluss ergeben.

Die ersten Spiele in Nordamerika stehen in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit an.