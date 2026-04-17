Nach 13 Partien als Zuschauer kehrt Philipp Kurashev beim 6:1-Sieg von San Jose gegen Winnipeg aufs Eis zurück.

Legende: Kam auf knapp 15 Minuten Eiszeit Philipp Kurashev. Reuters

Die Regular Season in der NHL ist in der Nacht auf Freitag mit sechs Spielen in der Western Conference zu Ende gegangen. Für die beteiligten Schweizer waren es Kehrauspartien – Roman Josi, Nino Niederreiter, Pius Suter und Philipp Kurashev sind mit ihren Teams allesamt nicht in den Playoffs vertreten.

Kurashev durfte nach rund einem Monat und 13 Partien, in denen er überzählig war, bei den San Jose Sharks beim 6:1 bei den Winnipeg Jets wieder mittun. Der Berner entschied damit das Duell gegen Nino Niederreiter klar für sich. Kurashev blieb wie der Bündner ohne Skorerpunkt.

Neuer GM für die Devils Box aufklappen Box zuklappen Die New Jersey Devils haben einen neuen General Manager. Der Amerikaner Sunny Mehta tritt die Nachfolge seines vor 10 Tagen entlassenen Landsmanns Tom Fitzgerald an. Für Mehta kommt die neue Aufgabe in der NHL einer Rückkehr gleich. Vor 12 Jahren trat er bei den Devils die Stelle als Leiter der Analyse-Abteilung an. Dieses Amt hatte er während vier Saisons inne.

Suter mit Assist, Josi fehlt

Die St. Louis Blues mit Suter bezwangen Playoff-Teilnehmer Utah Mammoth auswärts 5:3 und beendeten die Saison damit mit dem vierten Sieg hintereinander. Der Zürcher hatte beim 1:0 seinen Stock im Spiel.

Die Nashville Predators, bei denen Josi nicht zum Team gehörte, zogen vor heimischem Publikum gegen die Anaheim Ducks den Kürzeren. Sie verloren gegen den zuletzt aus dem Tritt geratenen Playoff-Starter 4:5.

Die Duelle in den Playoffs Box aufklappen Box zuklappen Eastern Conference: Carolina Hurricanes – Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens

Buffalo Sabres – Boston Bruins

Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers Western Conference: Colorado Avalanche – Los Angeles Kings

Dallas Stars – Minnesota Wild

Vegas Golden Knights – Utah Mammoth

Edmonton Oilers – Anaheim Ducks

Resultate