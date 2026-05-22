Die Montreal Canadiens sind mit einem überzeugenden 6:2-Auswärtssieg in die Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes gestartet.

Legende: Geglückter Abend Montreals Doppeltorschütze Juraj Slafkovsky lässt sich feiern. Reuters/Imagn Images/James Guillory

Der Auftakt in das mit Spannung erwartete Halbfinal-Duell verlief turbulent: Seth Jarvis brachte Carolina nach 33 Sekunden in Führung, doch Cole Caufield glich nur 27 Sekunden später für Montreal aus.

Das 1:1 sollte der Auftakt zu einer Machtdemonstration der Canadiens sein: Bis zur 12. Minute erhöhten Phillip Danault, Alexandre Texier und Iwan Demidow auf 4:1. Juraj Slafkovsky glänzte mit zwei weiteren Treffern und einem Assist.

Längste Pause seit über 100 Jahren

Der Sieg der Gäste befeuert die Diskussion, was in den Playoffs vorteilhafter ist: eine längere Erholungszeit zwischen den Serien oder der Spielrhythmus.

Denn für die Hurricanes, die nach zwei «Sweeps» die erste Niederlage in den diesjährigen Playoffs kassierten, gab es nach den Viertelfinals eine elftägige Pause – so lange wartete seit über 100 Jahren kein Team mehr auf die Fortsetzung in den Playoffs.

Die Canadiens hatten nach dem 4:3 in der Serie über Buffalo dagegen nur drei Tage Erholungszeit.

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