Das Team um die Schweizer Fraktion schlägt Boston nach Verlängerung. Dallas' Lian Bichsel liefert sich einen Faustkampf.

Legende: Krönen Comeback mit einem Sieg Die Spieler der New Jersey Devils. AP Photo/Noah K. Murray

Die New Jersey Devils haben in der Nacht auf Dienstag in der NHL gegen die Boston Bruins 4:3 nach Verlängerung gewonnen und sich doch noch die maximal möglichen zwei Punkte gesichert.

Jeder Punktverlust könnte in der Situation der Devils der eine zu viel werden, denn sie liegen 15 Partien vor Ende der Regular Season 11 Zähler hinter den Playoff-Plätzen der NHL. Die Devils drehten einen 0:2-Rückstand und prägten mit einem Schussverhältnis von 51:34 die Partie. Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkte.

Bichsel wirft die Handschuhe weg

Die Dallas Stars zogen zu Hause gegen die Utah Mammoth mit 3:6 den Kürzeren. Verteidiger Lian Bichsel liess gegen Ende des ersten Drittels beim Stand von 1:1 die Fäuste sprechen. Der Schweizer Verteidiger legte sich mit Utah-Stürmer Jack MacBain an. Bichsel landete ein paar Treffer und rang MacBain zu Boden. Dafür gab's tosenden Applaus vom Publikum.

Den Los Angeles Kings gelang ohne den verletzten Kevin Fiala der 4:1-Pflichtsieg gegen das Schlusslicht New York Rangers.

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