Legende: Steuert eine Vorlage bei Jonas Siegenthaler Photo by Gerry Thomas/NHLI via Getty Images

Die New Jersey Devils haben sich in der NHL gegen die Calgary Flames zum Auswärtssieg gezittert. Die Mannschaft mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler gewann 2:1 nach Verlängerung.

Siegenthaler war im Saddledome am Ursprung der erstmaligen Führung der Devils gestanden; es war sein 6. Assist der laufenden Saison. Nach dem umgehenden Ausgleich des Heimteams durch Nazem Kadri führte Simon Nemec nach 78 Sekunden in der Overtime die Entscheidung herbei.

Vegas-Serie endet

Die Winnipeg Jets mussten sich im Kellerduell in Chicago 0:2 geschlagen geben. Das Team mit Nino Niederreiter liegt in der Rangliste der Liga weiterhin auf dem zweitletzten Platz, die Blackhawks verbesserten sich dank des 1. Siegs nach drei Niederlagen um eine Position auf den viertletzten Rang.

Für die Vegas Golden Knights ging eine längere Phase der Ungeschlagenheit zu Ende. Die Equipe, bei der Torhüter Akira Schmid nicht zum Einsatz kam, musste mit dem 1:2 in der heimischen Arena gegen die Philadelphia Flyers nach sieben Siegen wieder einmal als Verlierer vom Eis.

