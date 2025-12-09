Kevin Fiala trägt in der NHL massgeblich zum 4:2-Auswärtssieg der Los Angeles Kings gegen die Utah Mammoth bei.

Der Ostschweizer Stürmer bereitete die ersten beiden Tore der Gäste vor. Sein langer Pass zu Joel Armia vor dem 2:0 (11.) über das ganze Feld war eine Augenweide. Der Finne zeichnete in der 59. Minute mit einem Schuss ins leere Tor auch für den 4:2-Endstand verantwortlich.

Fiala gelangen zum 2. Mal in der laufenden Meisterschaft 2 Punkte in einer Partie. Nach 28 Saisonspielen hält er bei 10 Toren und 11 Assists, womit er hinter Adrian Kempe (10/16) der zweitbeste Skorer seines Teams ist.

Legende: Mit Übersicht Kevin Fiala hat gegen Utah das Auge für die Mitspieler. IMAGO Images/Imagn Images

Bei Tampa ist der Wurm drin

Janis Moser kassierte mit den Tampa Bay Lightning die 4. Niederlage in Serie. Wie schon 2 Tage zuvor im Heimspiel gegen die New York Islanders unterlag das Team aus Florida mit 0:2. Vor der Negativserie hatte Tampa Bay siebenmal hintereinander gewonnen.

NHL