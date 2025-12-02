Die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren gegen die Columbus Blue Jackets 3:5. Zwar begann die Partie aus Schweizer Sicht gut, mit einem Goal von Nico Hischier, der für die Devils schon früh auf 1:0 stellte (2.). Nach einem zweiten frühen Tor der Devils in der 4. Minute wollte es der Mannschaft dann aber lange nicht mehr gelingen, zu punkten.

Hischier punktet weiter

Die Jackets stellten auf 4:2, ehe Timo Meier mit Hischier als einer der Assistgeber noch einmal verkürzte. Doch die Devils konnten die Niederlage nicht mehr abwenden, stattdessen trafen die Blue Jackets ein fünftes und letztes Mal.

Für Hischier geht der persönliche Höhenflug indes weiter: Nach seinen beiden Skorerpunkten gegen Columbus steht der Walliser als bester Schweizer in der NHL bei 25 Punkten in 26 Spielen. In den letzten 6 Partien sammelte der Devils-Captain nicht weniger als 12 Skorerpunkte.

Niederreiter verliert, Kurashev gewinnt

Wie die Devils musste auch Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets 5 Gegentore hinnehmen. Gegen die Buffalo Sabres traf das Team des 33-Jährigen selbst nur ein einziges Mal, die Partie endete mit einer klaren 1:5-Niederlage.

Als einziger Schweizer feierte Philipp Kurashev ein Erfolgserlebnis. Der Berner war beim 6:3 gegen die Utah Mammoth einer der Assistgeber zur 2:0-Führung im ersten Drittel. Diese gaben die Sharks in der Folge auch nicht mehr ab. Dank eines starken Mitteldrittels, in dem den Sharks drei Tore gelangen, sie selbst aber keines kassierten, verkürzte Lawson Crouse für Utah zwar noch einmal, in Gefahr brachte das den Sieg der Sharks aber nicht.

